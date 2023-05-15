Володина сказала, какому знаку разобьют сердце: есть только одно спасение

Астролог Василиса Володина предупредила Овнов о грядущих неприятностях и бедах в личной жизни.

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Их сердца могут быть разбиты из-за невнимательности к любимым, которые так ждут от них проявлений любви и нежности.

Ваши отношения в опасности, не стоит этого игнорировать. Устройте любимым романтическое свидание, пригласите на ужин, приятную прогулку, сделайте неожиданный презент, порадуйте массажем.

Сейчас очень важно напомнить близким людям, что они вам по-настоящему важны.

Источник: rsute.ru.