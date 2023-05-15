Володина назвала один знак, который обогатится мгновенно: все рты раскроют от удивления

Раки смогут обогатиться в ближайшее время, поведала астролог Василиса Володина. Эти люди сумеют совершить некую сделку или заключить очень выгодный договор, который и приведет их к материальному благополучию.
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Деньги польются на Раков рекой, да так, что все рты раскроют от удивления. Это будет быстро и неожиданно для окружающих.
Вместе с тем Раки не должны сильно увлекаться и брать в долг. Не стоит одалживать также вещи и технику. Ни к чему хорошему это не приведет.
Источник: rsute.ru.