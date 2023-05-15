Глоба дала четкий прогноз, каких перемен ждать от второй половины 2023 года — благополучие

Тамара Глоба дала четкий прогноз на вторую половину 2023 года, намекнув, чем ознаменуется этот период почти для всех без исключения.

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«Для тех, кто боится ретроградного Меркурия, с понедельника, 15 мая, он начинает прямое движение. Пора принимать смелые решения и двигаться вперед вместе с Меркурием», — добавила астролог.

Тамара Глоба дала понять, что с 16 мая Юпитер оставляет героического Овна и переходит в знак миролюбивого, практичного Тельца, где останется в течение года.

Юпитер в астрологии считается планетой большого счастья. Он приносит успех, благополучие, процветание. И многих Тельцов это влияние не обойдет стороной. Хотя, в зависимости от личного гороскопа, и представителям других знаков зодиака, это положение Юпитера может принести мир, благополучие и счастье.

По материалам Telegram-канала Тамары Глобы