«Многие уже отчаялись»: Василиса Володина успокоила людей — дальше будет легче

Астролог и телеведущая Василиса Володина поспешила оповестить людей об окончании ретроградности Меркурия. Он вернулся в свое русло 15 мая. И, по прогнозу звездочета, дальше людям будет легче находить общий язык. Также можно приступать в новым начинаниям и строить планы.

«В этот раз ретроградный Меркурий особенно усердствовал, создавая эффект «лебедь, рак и щука». Полагаю, многие уже отчаялись несчастный воз сдвинуть. Но планета связей, поездок и переговоров наконец движется прямо, а значит, мы не только точнее изъясняемся и лучше слышим собеседника, но получаем возможность добиться конкретного результата в разговоре. Например, подписанный контракт, согласованный проект, должность или деньги за работу», — рассказала астролог про перспективы.

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