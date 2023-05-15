Какой знак зодиака должен забыть о любви и погрузиться в работу: Глоба — ваш успех в карьере

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

О романтических чувствах можно будет вспомнить позже.

Астролог Тамара Глоба рекомендовала Овнам в настоящий момент оставить романтические увлечения и полностью погрузиться в работу.

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Именно карьера сейчас принесет удовлетворение, прибыль и удовольствие. А любовь способна пока только расстроить.

Но это не значит, что Овны должны оставить своих любимых и превратиться в безэмоциональные личности. Просто сейчас не время для романтики. Планеты приветствуют деловую сферу, личная жизнь пока будет течь с препятствиями.

Источник: rsute.ru.

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