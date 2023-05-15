«Для тех, кто боится»: Тамара Глоба дала утешающий прогноз – почему с 15 мая все изменится в лучшую сторону

Телеведущая и астролог Тамара Глоба обратилась к людям с хорошими новостями. Звездочет предрекает, что с 15 мая все в жизни каждого человека поменяется, причем в лучшую сторону. Этому поспособствуют два благоприятных исхода на небе.

«Для тех, кто боится ретроградного Меркурия – с понедельника он начинает прямое движение. Пора принимать смелые решения и двигаться вперед вместе с Меркурием.

А с 16 мая Юпитер оставляет героического Овна и переходит в знак миролюбивого практичного Тельца, где останется в течение года», - объяснила в соцсетях происходящее Глоба.

Астролог отдельно подчеркнула, что Юпитер – это планета большого счастья. Она приносит успех, благополучие, процветание. И поскольку наступает период Тельцов, то это от Юпитера им достанется в первую очередь.