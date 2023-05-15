«Не принимайте важных решений»: Глоба дал прогноз на 15 мая

Третья неделя мая начнется с возвращения Меркурия в свое привычное русло – он станет директным уже с 15 числа. Также грядет Новолуние 19 мая, и эти два события благоприятно повлияют на всеобщую жизнь, рассказал астролог Богдан Глоба. Самое время подводить итоги, начинать новые дела и строить планы.

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В понедельник, 15 мая, следует не терять бдительности и опасаться обманов. Однако, путь осилит идущий, и день принесет успех трудолюбивым.