Уже с 15 мая! Глоба срочно сообщил, что случится в середине месяца – вот как надо действовать

В канун третьей недели мая, с 15 по 21 число, астролог Богдан Глоба сделал срочное предупреждение людям. Сын Тамары и Павла Глобы рассказал, как нужно себя проявить в сложившихся обстоятельствах. Ведь на третьей семидневке месяца знаменательными для всех и каждого окажутся сразу два события на небе – это конец ретроградного Меркурия 15 мая и Новолуние в пятницу 19 мая.

«Необходимо подвести итоги, сделать выводы и для себя наметить планы. А главное - отпустить обиды, смириться с потерями и раскачать в себе оптимиста. Это будет прекрасным решением для завершения лунного месяца и начала нового.

Тем, кто на все это время притаился в страхе от ретроградного Меркурия, можно, наконец, выходить из тени на свет Солнца. Точнее, свет Меркурия. Ибо прямо с понедельника эта планета пойдет своим директным движением. На радость всем, добавляя ветра в паруса», - сообщил, как действовать в этот период, Глоба.

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