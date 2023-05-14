Карманы лопнут от денег! Баловень судьбы, который сорвет денежный куш в мае — Глоба

Тамара Глоба назвала короля фортуны, который озолотится в мае. Его карманы лопнут от денег. Вот кому можно позавидовать! Любое дело окажется для этого знака зодиака прибыльным. На себе щедрость переменчивой фортуны испытают Водолеи.

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«От денег могут лопнуть карманы, поскольку они будут поступать из самых разных источников», — добавила астролог.

Представители этого знака получат все то, к чему так долго шли. Признание и достаток не заставят себя долго ждать. Май станет периодом процветания и богатства. Удача на стороне смелых.