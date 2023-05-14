«Напряжение достигнет пика»: Володина назвала самый сложный день на неделе до 21 мая

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 15 по 21 мая, назвав самый сложный день. Напряжение достигнет апогея в воскресенье. Это будет связано с переходом Солнца в Близнецы. При этом атмосфера перестанет быть вязкой. Обозначится перспектива нового способа разрешения проблем. Но она не сулит блаженства и легкости.

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«Выходные в этот раз не отдыхательные. Напряжение недели достигнет пика к воскресенью», - добавила астролог.

Подобный импульс может проявиться как в общественных делах, так и в личных судьбах.