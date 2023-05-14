«Возможности нагрянут на порог»: Володина назвала главного везунчика на неделе с 15 по 21 мая

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на будущую неделю с 15 по 21 мая, назвав знак зодиака, который станет абсолютным везунчиком. Выпавшим шансом должны воспользоваться Тельцы.

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«В среду Юпитер переходит в Телец. Дорогие Тельцы, смотрите в оба, возможности вот-вот нагрянут к вам на порог, ваша задача — вовремя их заметить и использовать. Это могут быть люди, которые стучат к вам в соцсети и что-то предлагают или с радостью откликаются на ваши идеи», - добавила астролог.

Кроме того, шансы могут прийти изнутри в виде идей и новых целей. Если говорить об общественном фоне, то в ближайший год высшей ценностью становится обладание реальными ресурсами: деньгами, недвижимостью, мастерством, воплощенном в конкретных делах.