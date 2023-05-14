Ждут трудности: Тамара Глоба предрекла сложный период – что случится уже в этот понедельник

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайший понедельник, 15 мая. Судя по расположению небесных светил, день выдастся непростым.

В этот понедельник всем будет трудно сдерживать эмоции и верно оценивать ситуации, возможны конфликты с близкими.

Представителям одного из знаков зодиака Тамара Глоба сделала важное предупреждение. В личной жизни Стрельцов все будет не очень радужно, возникнут недопонимания с близким человеком. В этот понедельник Стрельцам не рекомендуется заводить знакомства с представителями противоположного пола.

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