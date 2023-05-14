Знак зодиака, мечта которого сбудется: кому Тамара Глоба предсказала приятные сюрпризы и признания в любви

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз для знаков зодиака на понедельник, 15 мая. Если верить ему, небесные светила в этот день будут особенно расположены к представителям одного из знаков зодиака.
Прекрасным этот день выдастся для рожденных под созвездием Весов.
Тамара Глоба считает, что Весам улыбнется успех в том деле, которое они уже сочли проигранным.
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Приятности ждут Весов и в личной жизни - в этот день вероятны сюрпризы и признания в любви.
Тамара Глоба предсказывает, что 15 мая у Весов появится шанс воплотить в жизнь свою заветную мечту.
По материалам rsute.ru.