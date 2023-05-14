Знак зодиака, мечта которого сбудется: кому Тамара Глоба предсказала приятные сюрпризы и признания в любви

Звездное небо. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на предстоящий понедельник, 15 мая.

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз для знаков зодиака на понедельник, 15 мая. Если верить ему, небесные светила в этот день будут особенно расположены к представителям одного из знаков зодиака.

Прекрасным этот день выдастся для рожденных под созвездием Весов.

Тамара Глоба считает, что Весам улыбнется успех в том деле, которое они уже сочли проигранным. 

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Приятности ждут Весов и в личной жизни - в этот день вероятны сюрпризы и признания в любви.

Тамара Глоба предсказывает, что 15 мая у Весов появится шанс воплотить в жизнь свою заветную мечту.

По материалам rsute.ru.

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