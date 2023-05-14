Не планируйте ничего важного: Тамара Глоба сделала предупреждение одному знаку зодиака в предстоящий понедельник

Известный астролог Тамара Глоба, чьи прогнозы сбываются практически в девяноста процентах случаев, заглянула в предстоящий день, 15 мая.
Тамара Глоба сделала предупреждение для одного из знаков зодиака, рассказав, чего не нужно делать в этот день.
Тамара Глоба предостерегла родившихся под знаком Девы от планирования чего-либо важного в предстоящий понедельник.
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Согласно звездам, Девам в этот день лучше заняться текущими вопросами. Существует большая доля риска поссориться с близкими людьми, которые всегда считались единомышленниками.
Девам рекомендуется не поддаваться эмоциям и новым увлечениям. Это может обернуться неприятностями и проблемами.
По материалам rsute.ru.