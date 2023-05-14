Не планируйте ничего важного: Тамара Глоба сделала предупреждение одному знаку зодиака в предстоящий понедельник

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба составила прогноз на ближайшее время.

Известный астролог Тамара Глоба, чьи прогнозы сбываются практически в девяноста процентах случаев, заглянула в предстоящий день, 15 мая.

Тамара Глоба сделала предупреждение для одного из знаков зодиака, рассказав, чего не нужно делать в этот день.

Тамара Глоба предостерегла родившихся под знаком Девы от планирования чего-либо важного в предстоящий понедельник.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Согласно звездам, Девам в этот день лучше заняться текущими вопросами. Существует большая доля риска поссориться с близкими людьми, которые всегда считались единомышленниками.

Девам рекомендуется не поддаваться эмоциям и новым увлечениям. Это может обернуться неприятностями и проблемами.

По материалам rsute.ru.

Читайте также