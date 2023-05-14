«Самая насыщенная и напряженная»: Володина дала исчерпывающий прогноз на неделю с 15 по 21 мая

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на будущую неделю с 15 по 21 мая, назвав этот период самым напряженным в месяце.

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«Самая насыщенная и напряженная неделя месяца. В частных жизнях — общая тревожность, нервозность в связи с происходящим в мире. Вероятны разрывы в парах или как минимум конфликты. Однако ситуация не безвыходна, если сосредоточиться не на том, что вас разнит, а на том, что объединяет. В большинстве пар такие точки соприкосновения найдутся, а убеждения можно дома и не обсуждать», - добавила астролог.

Помимо этого, сразу три планеты меняют знак на этой неделе, это значит что у многих жизненная повестка тоже изменится. Не одним днем, но постепенно появится ощущение надвигающегося нового этапа. Затронуть изменения могут любую сферу жизни, а у кого-то — сразу несколько.