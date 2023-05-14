Полный крах в личной жизни предречен одному знаку: Володина – вас спасет один момент

Овны могут испортить отношения со своими любимыми и вторыми половинками, если проигнорируют звоночки со стороны Вселенной.

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Василиса Володина посоветовала представителям данной зодиакальной системы срочно заняться своей личной жизнью и попытаться возродить былые чувства и страсть при помощи доступных методов.

Например, устроить своему любимому или возлюбленной романтический вечер, пригласить на свидание, сделать приятный подарок или изучить навыки расслабляющего массажа.

Только конкретные действия смогут спасти положение. Если ничего не делать, вас ожидает полный крах и разочарование.

Источник: rsute.ru.