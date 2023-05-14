Какой знак окажется на вершине успеха: Глоба – только молчите, не реагируйте на выпады врагов

Тамара Глоба предостерегла Стрельцов от возможного воздействия на них извне. Эти люди могут достичь вершин успех уже в ближайшее время, но это не будет давать покоя завистникам.
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Недоброжелатели будут отпускать в ваш адрес едкие комментарии. И если реагировать на них, они добьются своего – высосут из вас всю энергию, лишат жизненного потенциала.
Поэтому постарайтесь на все выпады врагов только улыбаться и молчать. Ваше хладнокровие их обескуражит, и вы не сможете лишиться всего, чего достигли.
Источник: rsute.ru.