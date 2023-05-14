За чьей спиной встал Ангел-хранитель: Володина назвала счастливчиков мая – по датам рождения

Овны в настоящий момент оказались словно под защитой Ангела-хранителя. Астролог Василиса Володина поведала, что эти люди сейчас максимально удачливы, чем нужно обязательно воспользоваться.
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Они могут значительно увеличить свои счета и набить кошельки, насладиться благосостоянием и изобилием.
Их карьерный рост при небольших усилиях и желании быстро пойдет в гору. Самое главное для Овнов – не игнорировать свою интуицию, которая подсказывает путь к счастью.
Напомним, Овны родились с 21 марта по 20 апреля.
Источник: rsute.ru.