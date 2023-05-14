Володина назвала единственный знак зодиака, на который Юпитер послал удачу: бывает раз в 12 лет!

Астролог Василиса Володина рассказала, что Овны получили редкий шанс в своей жизни изменить свою линию судьбы в лучшую сторону.

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Это стало возможным благодаря Юпитеру, на днях он сменит знак и покинет Овна на 12 лет, поэтому возможностью нужно воспользоваться уже сейчас!

«Дорогие Овны, особенно те, кто родился в середине апреля, ловите удачу, пока еще она смотрит прямо на вас, заряжая уверенностью в своих силах и оптимизмом. Значение вас, как личности, растет через авторитет, количество заказов или продукт вашего творчества, который становится значимым в профессиональной среде», - поведала Володина в своих соцсетях.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».