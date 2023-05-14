Деньги сгорят, обман вскроется: какой знак станет главным неудачником мая – Глоба

Астролог Тамара Глоба предупредила Овнов о грядущих неприятностях. Они могут потерять все свои денежные накопления. А проект, который должен был принести прибыль, способен реально прогореть.

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Уже сейчас Овны обязаны подумать о своей финансовой безопасности и предусмотреть денежную подушку на «черный день».

Кроме того, Овны могут попасть в крайне неловкую ситуацию, если станут чужие заслуги приписывать себе, этот обман все равно вскроется, позора не избежать.

Источник: rsute.ru.