Обречены на успех: Василиса Володина срочно предупредила этот знак зодиака об особом периоде с 15 по 21 мая

Астролог Василиса Володина в своем астропрогнозе на третью неделю мая, с 15 по 21 числа, предупредила всех о том, что эта семидневка – самая важная из всех. Период будет нервозным, плохо придется всем. Но сеть счастливчики, для которых грядущая неделя станет более удачной, чем у остальных. И назвала представителей одного знака зодиака.

«Тельцы, смотрите в оба, возможности вот-вот нагрянут вам на порог, ваша задача – вовремя их заметить и использовать. Любое предложение, новое знакомство, любой шанс сейчас используйте, рассматривайте внимательно. Речь не только о каких-то внешних возможностях, ваши шансы будут сейчас приходить изнутри, как новые идеи, новые цели», - сообщила на YouTube-канале астролог.

А для всех остальных знаков зодиака Юпитер в Тельце акцентирует важность обладания зримыми ресурсами. Деньги, по словам Володиной, – это основная тема месяца. И именно с третьей недели мая вопросы финансов нас всех будут интересовать гораздо больше, чем ранее.

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