Прибыль и выгода: Глоба предрек 14 мая удачу - не всем, а избранным

Лунное затмение по-прежнему оказывает влияние на людей и происходящее, хоть и осталось далеко позади. Вся текущая неделя, а также последующие дни вплоть до конца мая будут находиться под воздействием этого явления.

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Но и среди тумана можно увидеть свет – астролог Богдан Глоба дал благоприятный прогноз на середину мая. 14 числа, в воскресенье, удача улыбнется трудоголикам и финансово одарит.