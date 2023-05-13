Прибыль и выгода: Глоба предрек 14 мая удачу - не всем, а избранным

Лунное затмение по-прежнему оказывает влияние на людей и происходящее, хоть и осталось далеко позади. Вся текущая неделя, а также последующие дни вплоть до конца мая будут находиться под воздействием этого явления.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Но и среди тумана можно увидеть свет – астролог Богдан Глоба дал благоприятный прогноз на середину мая. 14 числа, в воскресенье, удача улыбнется трудоголикам и финансово одарит.
«Позитивное воскресенье принесет прибыль и деловую выгоду тем, кто не привык отдыхать. Удачное время для планирования и начинаний. Не бойтесь действовать смело», - обрадовал астролог.