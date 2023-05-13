«Сохраняйте спокойствие»: Глоба обратился к людям 13 мая с предупреждением

Вторая майская неделя близится к своему завершению, а вместе с ней остаются позади напряжение и неоднозначность. Астролог Богдан Глоба рассказывал людям в подробностях, что принесет семидневка, а теперь обратился к людям с предупреждением насчет 13 мая. В эту субботу лучше будет заняться своими вредными привычками – самое время оставить их в прошлом.

«Суббота прекрасно подходит для творческой работы и самообразования. Избавление от вредных привычек и совершенствование навыков. Не перенапрягайтесь и сохраняйте спокойствие», - просит в Telegram людей Глоба-младший.

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