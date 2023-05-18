Пять имен мужчин, которые не разрешают женам общаться с подругами

У таких мужей не отпросишься «посидеть с подружками» - они настоящие собственники и не любят, когда время и внимание жены принадлежит еще кому-то, кроме них. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова раскрыла все секреты имен, под которыми скрываются подобные деспоты.

Алексей – боится, что жена обсуждает его с подругами

Несмотря на проявление заботы и преданности, Алексей - собственник и ревнивец. Его жене или девушке можно позабыть о своих подругах, так как мужчина не разрешит с ними видеться. Это касается и переписки в чатах.

Алексей, из-за скрытой низкой самооценки, боится, что девушки обсуждают личную жизнь каждой, в предельно откровенных подробностях. Он не хочет стать объектом насмешек. При этом он редко, но разрешает недолгие встречи в кафе. В общественных местах, по мнению Алексея, девушки не смогут сильно откровенничать о мужьях.

Илья – постепенно отсеивает всех ее подруг

В переводе имя означает «Мой Бог». Илья нередко считает себя главнее во всем, даже в отношениях. Он твердо уверен, что за ним последнее слово — в выборе фильма, места отдыха и еды на ужин.

Если в начале отношений Илья не против, чтобы его девушка встречалась с подругами, то с возрастом все меняется. При знакомстве с друзьями любимой он проявит дружелюбие и интеллигентность. Но дома признается, что ему никто не понравился и ей не стоит с ними общаться.

Руслан – боится влияния подруг

В характере Руслана заложено много агрессии и раздражения. Его может вывести любая мелочь. Если подруга жены не понравилась Руслану, девушка рискует прекратить с ней общение не по своей инициативе. Свое решение мужчина будет объяснять эмоционально, морально давя на любимого человека. В глубине души он боится, что кто-то может повлиять на его девушку, и она перестанет быть той, какую он полюбил.

Дмитрий – очень зависит от жены и не хочет делить ее с другими

В переводе с древнегреческого имя означает «посвященный богине Деметре». Дмитрий очень зависит от жены и не готов делить ее с кем-то еще. Он ревностно относится даже к ее подругам. Когда девушки встречаются, мужчина начинает сильно нервничать, не может провести время наедине со своими интересами — только и думает: скорее бы супруга вернулась. Со временем Дмитрий начинает запрещать встречи подруг, придумывая нелепые отмазки.

Игорь – пренебрегает личными границами

Мужчины с этим именем достаточно часто бывают грубы по отношению даже к близким. Они могут пренебречь эмоциональным состоянием, списывая все на пустяк. Игоря мало волнуют потребности жены. Он не верит в то, что у каждого человека есть свои границы и периодически нужно давать свободу друг другу.

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При этом себе мужчина разрешает видеться с друзьями и даже уезжать на несколько дней. Жена Игоря, к сожалению, вынуждена свести общение с подругами к минимуму, если хочет сохранить брак.

