Заработки — вверх, карьера — в гору: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, на которых прольется золотой дождь

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба дала прогноз.

Известный астролог, чьи прогнозы сбываются в девяноста процентах случаев, Тамара Глоба назвала трех счастливчиков ближайших дней мая.

Судя по расположению небесных светил, у этих людей карьера пойдет в гору, а заработки — вверх. 

Золотого дождя стоит ожидать Овнам. Деньги получат те, кто занимается интеллектуальной деятельностью. Тамара Глоба советует часть денег отложить на будущее.

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Ощутимую прибавку получат и Тельцы. Им важно в эти дни заняться планированием рабочего времени. Удачу принесет все, что связано с поездками.

На прибыль могут рассчитывать рожденные под знаком Раков. Им также рекомендовано не транжирить деньги.

По материалам Telegram-канала «Русское радио»

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