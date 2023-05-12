Заработки — вверх, карьера — в гору: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, на которых прольется золотой дождь

Известный астролог, чьи прогнозы сбываются в девяноста процентах случаев, Тамара Глоба назвала трех счастливчиков ближайших дней мая.

Судя по расположению небесных светил, у этих людей карьера пойдет в гору, а заработки — вверх.

Золотого дождя стоит ожидать Овнам. Деньги получат те, кто занимается интеллектуальной деятельностью. Тамара Глоба советует часть денег отложить на будущее.

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