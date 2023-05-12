Заработки — вверх, карьера — в гору: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, на которых прольется золотой дождь

Известный астролог, чьи прогнозы сбываются в девяноста процентах случаев, Тамара Глоба назвала трех счастливчиков ближайших дней мая.
Судя по расположению небесных светил, у этих людей карьера пойдет в гору, а заработки — вверх.
Золотого дождя стоит ожидать Овнам. Деньги получат те, кто занимается интеллектуальной деятельностью. Тамара Глоба советует часть денег отложить на будущее.
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Ощутимую прибавку получат и Тельцы. Им важно в эти дни заняться планированием рабочего времени. Удачу принесет все, что связано с поездками.
На прибыль могут рассчитывать рожденные под знаком Раков. Им также рекомендовано не транжирить деньги.
По материалам Telegram-канала «Русское радио»