Пять имен мужчин, которые обязательно добиваются власти и высокого положения

Иногда стать успешным помогает, в том числе, и имя – некоторые из них буквально притягивают к себе блеск власти. Таролог и парапсихолог Галина Янко объясняет, на мужчин с какими именами следует обратить внимание в первую очередь.

Владимир – перфекционист, добивающийся высочайшего статуса

Стоит ли удивляться, что имя, значение которого – «Владыка Мира», приносит успех и высочайший социальный статус? Достаточно взглянуть на список богатейших бизнесменов, чтобы в этом убедиться! Обладатели этого имени располагают самыми высокими шансами достичь финансового и карьерного процветания в своей жизни.

По своей природе они – перфекционисты. Их не устраивает посредственность. Они будут изучать каждый аспект своей работы, чтобы определить, что нужно изменить и улучшить. Все это рано или поздно приносит свои плоды, а терпения и упорства Владимирам не занимать.

Алексей – скрытный, загадочный и хитроумный

Страсть и интуиция Алексеев делают их отличными кандидатами на руководящие должности. Они всегда готовы подключить свои таланты и точно узнать, как сделать свой бизнес прибыльным. Эти мужчины обладают высокой интуицией, когда речь идет о маркетинговых стратегиях.

Если они не являются владельцами бизнеса, а работают на кого-то другого, то способны быстро достичь вершины иерархии. При этом они довольно скрытные и загадочные существа. Они будут тайно изучать стратегии своих влиятельных соперников и разрабатывать хитроумный план, который позволит им одержать над ними верх.

Лев – идут на все ради цели и умеют убеждать других

Львы также попали в этот список, потому что благодаря своей изобретательности и уверенности в себе они часто поднимаются на вершину. Лев известен своей гордостью, но одна из его менее известных особенностей заключается в том, что он любит экспериментировать и изобретать новые способы решения проблем.

Львы очень хороши в межличностных и коммуникативных навыках. Они умеют убеждать людей предпринимать действия или поступать в соответствии с тем, чего они от них хотят, поэтому все они - отличные кандидаты на должность генерального директора. Они готовы пойти на все ради достижения своих целей.

Андрей – умный трудоголик

Эти мужчины известны своим упорством, терпением и трудолюбием. Именно это делает их одними из самых процветающих бизнесменов, политиков и специалистов. Когда дело доходит до достижения целей, их упорство всегда приносит плоды. Они умны и логичны в своих рассуждениях, поэтому обладают даром убеждения.

Кроме того, Андреи - трудоголики, всегда готовые работать сверхурочно даже на низкооплачиваемой должности. Но это не их удел, у них настолько сильное желание добиться успеха, что они не согласятся на посредственность. Так что низкооплачиваемая должность - всего лишь ступенька на лестнице успеха.

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Виктор – решительный и безжалостный

Это имя в переводе с латинского означает «победитель», так что не удивительно, что оно дополнило этот список. Несмотря на отсутствие терпения и упорства в реализации своих амбиций, эти мужчины - экстраверты, добивающиеся успеха и с энтузиазмом относящиеся к своей работе.

Их драйв и решимость взять все на себя ставят их на путь к успеху. Они безжалостны к своим соперникам, способны идти по головам конкурентов. Кроме того, они способны найти кратчайшие пути к достижению высоких результатов лучше, чем кто бы то ни было.

