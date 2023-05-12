С 12 мая ничего, кроме счастья: Тамара Глоба назвала главных везунчиков ближайших дней

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на три дня — с 12 по 14 мая. Представителям некоторых знаков зодиака звезды посулили белую полосу, их ждет удача и сплошное везение.
В числе счастливчиков — рожденные под знаком Близнецов. Воплотятся в жизнь их планы, а помогут осуществить задуманное друзья.
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Поддержкой близкой смогут воспользоваться и Стрельцы. Звезды сулят им некие бытовые неполадки, справиться с которыми помогут члены семьи.
Главными же везунчиками ближайших дней будут Рыбы. Удачу сулят занятия учебой и любимыми делами, а также поездки.
По материалам «Русского радио»