С 12 мая ничего, кроме счастья: Тамара Глоба назвала главных везунчиков ближайших дней

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на три дня — с 12 по 14 мая. Представителям некоторых знаков зодиака звезды посулили белую полосу, их ждет удача и сплошное везение.

В числе счастливчиков — рожденные под знаком Близнецов. Воплотятся в жизнь их планы, а помогут осуществить задуманное друзья.

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