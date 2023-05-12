Два короля фортуны по дате рождения, которых обойдут беды в 2023 году, — Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Серьезные неурядицы обойдут их стороной.

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав два знака зодиака, для которых этот период станет удачным — беды и волнения обойдут их стороной.

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Козероги

Наконец-то ощутят, как их покидает напряжение, копившееся последние несколько лет. Козероги научатся получать удовольствие от жизни. Дела семьи, любимых и детей принесут им радость. Многие займутся обустройством жилья, увеличат недвижимость, к примеру, купят квартиру или дом.

«Козерогам непременно нужно учиться в 2023-2024 годах — получать знания, которые смогут увеличить ваш доход. Весной вы поймете, что финансы — это очень важно», — добавила астролог.

Стрельцы

Им также предстоит заняться бытом и домом. Стрельцам вдруг захочется купить квартиру, а может, даже и дом вдали от шумного мегаполиса. Они ощутят острую потребность в уединении и покое. Зато на службе представители этого знака станут настоящим авторитетом: увеличатся полномочия, прибавится подчиненных. В круге общения грядет крутой поворот, даже случайные попутчики смогут изменить тех, кто относится к этому созвездию.

Дни рождения Козерогов выпадают на даты с 21 декабря по 19 января.

Дни рождения Стрельцов выпадают на даты 22 ноября по 21 декабря.

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