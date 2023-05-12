Два короля фортуны по дате рождения, которых обойдут беды в 2023 году, — Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав два знака зодиака, для которых этот период станет удачным — беды и волнения обойдут их стороной.

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Козероги

Наконец-то ощутят, как их покидает напряжение, копившееся последние несколько лет. Козероги научатся получать удовольствие от жизни. Дела семьи, любимых и детей принесут им радость. Многие займутся обустройством жилья, увеличат недвижимость, к примеру, купят квартиру или дом.