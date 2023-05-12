Володина назвала везунчика, для которого 2023 год станет судьбоносным — 20 лет новой жизни

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, который обещает стать сложным и взрывным. Астролог назвала знак зодиака, в чьих силах изменить свою судьбу — полностью переписать жизнь, начав ее с нуля.

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Год Водяного Кролика потянет Водолеев на подвиги и откроет новую главу в их жизни, которая продлится аж 20 лет. Представители знака почувствуют в себе силы стать творцом и новатором. Важной темой для Водолеев станет преобразование самого себя: улучшение внешнего вида, диета, изменение уклада жизни.