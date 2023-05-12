«Повышение нервозности, тревожности»: Володина назвала неделю с 15 по 21 мая самой важной – вот как себя обезопасить

Телеведущая, астролог Василиса Володина дала свой прогноз на новую неделю мая, с 15 по 21 числа. Это самая насыщенная, и важная семидневка. Она будет напряженной, в том числе, в общественно-политических процессах. Поскольку влияние затмения Луны, которое прошло 5 мая, продолжается весь месяц.

«Мы, обычные люди, ощутим повышение общей нервозности, тревожности в связи с происходящим, несмотря даже на то, что лунное затмение вроде бы осталось позади», - предупредила астролог.

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Чтобы спокойно пережить напряженный период, самое важное – это определиться с целями, а также воздержаться от политических дискуссий, поскольку высок риск переругаться даже с родными на этой почве.

По материалам YouTube-канала Василисы Володиной