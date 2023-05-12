«Не полагайтесь на других»: срочное предупреждение 12 мая сделал Глоба

Еще одна короткая рабочая неделя мая подходит к завершению, но расслабляться по-прежнему рано. Астролог Богдан Глоба призывает людей к бдительности 12 мая и просит не форсировать события. В любом деле сейчас также стоит полагаться на собственные силы.

«Проявите терпение в пятницу и планомерно наращивайте обороты. Не слишком полагайтесь на других и старайтесь решать вопросы своими силами. Но техника может подвести. Внимание в дорогах», - дал прогноз Глоба-младший.

Вся неделя в целом, напомним, довольно напряженная. Высока опасность обострений, конфликтов, катаклизмов, говорил Глоба.

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