Любовный гороскоп на 28 мая - ой, что будет

День, посвященный личной жизни.

Овны

Ваше внимание в жизни смещается на окружающих вас людей и ваши отношения с ними. Вашей второй половинке, детям или родителям следует уделять как минимум столько же времени, сколько вы уделяете своим коллегам, начальникам или подчиненным, если не больше. В конце концов, это те, кто действительно имеет значение в вашей жизни.

Близнецы

Несмотря на то, что ситуация может временно показаться мрачной, у вас есть любимые люди, на которых вы можете опереться, когда вам плохо. Тесная связь с любимыми людьми позволит вам чувствовать себя счастливыми не взирая на обстоятельства, так что позвольте им облегчить ваши страдания, если они все же настигнут вас.

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Весы

Любовная жизнь может принять интересный оборот: вы увидите, как в ваши отношения вливается новая энергия и это может вызвать у вас ностальгию. Неровности в ваших отношениях постепенно исчезают, и все возвращается на круги своя. Для одиноких Весов существует очень большая вероятность встретить партнера своей мечты, только если вы будете искать в правильных местах.