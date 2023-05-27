Искушения и страсть: каким знакам зодиака надо приготовиться 27 мая

Весы

Искушение может кружить вокруг вас, но поддадитесь ли вы ему? Обещание прекрасного опыта может оказаться слишком манящим, чтобы пройти мимо, но и слишком сказочным, чтобы быть правдой. И все же, учитывая отрезвляющее влияние планет, у вас будет сила воли, чтобы преодолеть это.

Стрельцы

Если вы возлагаете на кого-то нереальные надежды, вас могут подвести, дорогие Стрельцы. И все же, учитывая вашу способность подводить итоги и проницательно оценивать людей, насколько вероятно, что это произойдет? Прислушивайтесь к своим инстинктам, и если они предупреждают вас о необходимости держаться подальше, сделайте это.

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Водолеи

Какой-то проект может привлечь ваше внимание не потому, что он может принести вам практическую пользу, а скорее потому, что он задействует ваше воображение и будет обещать вознаграждение не только в денежном эквиваленте. Связь с другими людьми, разделяющими ваше творческое видение, может сделать его еще более стоящим.