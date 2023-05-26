Карьера и деньги! Какие знаки зодиака сорвут денежный куш 26 мая

Отличный день в отношении карьеры и финансов.

Тельцы

Если вы хотели попросить о повышении зарплаты, решитесь и озвучьте свою просьбу. Ваши цели находятся в пределах досягаемости, но не слишком давите на окружающих, будьте скромны. Избыток уверенности в себе погубил многих людей, и даже в этот период приподнятого настроения вы не застрахованы от этого.

Девы

Вам следует избегать любых рискованных моделей поведения, которых вы обычно избегаете, поскольку в этот период они покажутся привлекательными. Вы не супермены, даже если сейчас чувствуете себя непобедимыми.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Водолеи

Сегодня вы будете чувствовать себя вдохновленными. Это отличное время для того, чтобы заняться тем творческим проектом, который вы откладывали до самого подходящего момента. Собственная спонтанность и готовность идти на риск могут вас удивить.