Выйдите за рамки! Что нас ждет 22 мая - трудности

Девы

Хотя может быть полезно выйти за рамки ограниченных представлений и дать волю воображению, все же стоит признать, что вы не всесильны. План может становиться все более нереальным, если вы не будете придерживаться практичности. Кроме того, положение планет может побудить вас запланировать увлекательное путешествие.

Вам нужно вдохновение, чтобы справиться с жизненными трудностями, Девы? Вы можете найти его на культурном мероприятии с друзьями или в общении с человеком, чей взгляд на вещи часто поднимает вам настроение. Не стоит проводить время с негативно настроенными людьми, так как вы можете быть чувствительны к вибрациям и неосознанно улавливать чужое настроение.

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Рыбы

Вы будете в восторге от того, что вам кажется, что желание вот-вот исполнится. Однако, лучше быть реалистами. Возможно, кто-то поощряет вашу идею, но все же она требует доработки.