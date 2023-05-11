Король фортуны, для которого середина мая станет судьбоносной во всех смыслах — карьера, деньги и семья

Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, для которого середина мая станет судьбоносной во всех смыслах, уже с 15 числа. Эти перемены коснутся многих сфер жизни как личной, так и профессиональной.

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Девы очень консервативны, они с трудом меняют свою жизнь и выходят из зоны комфорта. В момент разворота Меркурия они вдруг осознают, что в этом и кроется их главная ошибка.

«Девы решатся на судьбоносные перемены и вместо загруженности на работе, карьеры и финансов в приоритете поставят семью и детей. Такие перемены в сознании пойдут на пользу», - добавила астролог.

По материалам 7days