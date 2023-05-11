Везунчики по дате рождения в середине мая — мощное перерождение уже через 4 дня

Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, который начнет жить по-новому в середине мая. Эти везунчики успели натерпеться в период ретроградного Меркурия. Теперь в их судьбе намечается чистейшая полоса удачи.

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Люди этого знака успешно сдали Вселенной экзамен и учли все свои прошлые ошибки. Поэтому с начала разворота капризной планеты они смогут выдохнуть и начать жизнь с чистого листа.

«Ракам снова захочется улыбаться, а фортуна поставит их перед выбором. Но представители созвездия могут не бояться, это своеобразная беспроигрышная лотерея судьбы», — добавила астролог.

Дни рождения Раков выпадают на даты с 22 июня по 22 июля.

По материалам 7days