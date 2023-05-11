Крупный подарок или наследство! Глоба озвучила везунчиков мая — впервые такой поток удачи

Ракам невероятно повезет в мае, на их головы неожиданно свалится прибыль откуда они совсем не ожидали ее увидеть. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вполне вероятно, что Ракам преподнесет подарок некий влиятельный покровитель, либо начальник вдруг выделит щедрую премию. Не исключено наследство и даже выигрыш в лотерее или конкурсе.

Рак будет ощущать себя на подъеме своих сил и возможностей, но спешить с воплощением в жизнь новых идей не стоит. Подойдите к этому вопросу взвешенно.

Источник: rsute.ru