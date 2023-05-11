Первый неудачник мая: Володина назвала тех, кто потеряет любовь и деньги — по датам рождения

Астролог Василиса Володина предрекла несчастную судьбу Тельцам уже в ближайшее время. Этим людям предстоит познать предательство и вмешательство недоброжелателей в личную жизнь.

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Под натиском врагов отношения и любовь Тельца разрушатся, жизнь может быть растоптана. За бедами в личной жизни могут последовать неприятности в финансовой сфере.

Однако отчаиваться не стоит, ведь сила воли и внимательность Тельца могут спасти положение. Не подпускайте к себе третьих лиц, которые могут испортить вашу линию судьбы, и все будет хорошо!

Источник: rsute.ru.