Какой знак ни в коем случае сейчас не должен ничего менять: Глоба – будет только хуже

Астролог Тамара Глоба посоветовала Близнецам в настоящее время не предпринимать никаких решительных действий, поскольку это будет во вред.

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Сейчас многие из Близнецов чувствуют, что настало время перемен и обдумывают план своей дальнейшей судьбы. Им стоит повременить и еще раз рассмотреть свою стратегию, взглянуть на свои визуализации будущего со стороны. Насколько они трезвы?

Не исключено, что после паузы, вы будете думать уже совсем иначе. Да и планеты решили на вашем пути устроить препятствия. Лучше отсидеться этот период, а реорганизацию своей жизни начать в следующем месяце.

Источник: rsute.ru.