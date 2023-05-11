Ангелы-хранители за спиной: какому знаку зодиака будет литься счастье 10 лет - Глоба

Астролог Тамара Глоба предрекла Тельцам 10-летний период истинного счастья. Сейчас эти люди, по ее словам, закладывают фундамент новой жизни. И потом будет все только лучше.

«Деньги будет идти, наладится личная жизнь. С проектами помогут авторитетные люди, которые будут стоять за спиной, как Ангелы-хранители», - заявила она.

При этом Тельцам не стоит переусердствовать и следить за здоровьем. При малейшем сигнале организма следует бежать к врачу.

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