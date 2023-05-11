Какой знак потерпит неудачу, но позже станет фаворитом судьбы! Володина – это начало счастья

Тельцы сейчас могут испытывать серьезные трудности, от которых у них начнут опускаться руки.

Однако астролог Василиса Володина посоветовала им немного потерпеть, ведь не исключено что данные неприятности – всего лишь трамплин к будущему успеху.

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После преодоления препятствий дух Тельцов укрепится, они поймут нечто важное и вынесут для себя важный урок.

Их дела станут подниматься в гору на зависть всем, они познают вкус денег, удачи и изобилия.

Источник: rsute.ru.