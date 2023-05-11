Слезы и безденежье: какой знак зодиака хлебнет горя в мае — Володина

Астролог Василиса Володина сообщила, что у Близнецов в мае будет сложный период. Эти люди, по ее словам, хлебнут горя по полной программе. Поэтому им надо набраться сил, чтобы все это выстоять.

«Близнецы совершат крупную ошибку, что приведет к серьезным убыткам. Скорее всего, они накопят серьезные долги, которые утянут их на дно», — заявила она.

Немало слез Близнецы выльют в мае. Володина при этом добавила, что поддержка придет от родных и близких.

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