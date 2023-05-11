Глоба – про опасное 11 мая: «Проявите осторожность и не лезьте на рожон»

Вторая неделя мая, с 8 по 14 число, находится под влиянием лунного затмения, прошедшего еще 5 мая. Как предупреждала астролог Тамара Глоба, негативное воздействие от явления будет ощущаться вплоть до 19 мая. А ее сын-звездочет Богдан Глоба уточнил: во вторую семидневку случится масса магнитных бурь, произойдут всесторонние технические сбои и проблемы с коммуникациями. Кроме того, усилятся погодные капризы, природные аномалии и катаклизмы. Осторожность потребуется и 11 мая.

«Ночь на четверг и первая половина дня - конфликтные и весьма неблагоприятные, аварийные. Проявите осторожность и не лезьте на рожон. Вторая половина дня принесет компенсацию потерь и удачна для деловых начинаний», - подчеркнул Глоба-младший в Telegram-канале.

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