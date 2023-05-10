Счастливчики, обещано многое: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые преуспеют уже в мае

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на ближайшие дни.

Известный астролог Тамара Глоба предсказала, что следующие дни мая будут благоприятными для некоторых знаков зодиака.

Эксперт особо выделила представителей Стрельцов, Рыб и Козерогов. Звезды будут в ближайшее время благоволить именно им.

Стрельцы смогут заметно увеличить свои доходы благодаря поддержке близких и результативно проведенным переговорам.

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Козерогам обещана удача в интеллектуальных проектах и учебе.

Рыбам благоволит все, что связано с поездками. Спорт, переговоры, учеба и творчество — вот сферы, в которых звезды сулят успех представителям этого знака зодиака.

По материалам «Русского радио»

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