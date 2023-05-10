Счастливчики, обещано многое: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые преуспеют уже в мае

Известный астролог Тамара Глоба предсказала, что следующие дни мая будут благоприятными для некоторых знаков зодиака.
Эксперт особо выделила представителей Стрельцов, Рыб и Козерогов. Звезды будут в ближайшее время благоволить именно им.
Стрельцы смогут заметно увеличить свои доходы благодаря поддержке близких и результативно проведенным переговорам.
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Козерогам обещана удача в интеллектуальных проектах и учебе.
Рыбам благоволит все, что связано с поездками. Спорт, переговоры, учеба и творчество — вот сферы, в которых звезды сулят успех представителям этого знака зодиака.
По материалам «Русского радио»