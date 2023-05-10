Счастливчики, обещано многое: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые преуспеют уже в мае

Известный астролог Тамара Глоба предсказала, что следующие дни мая будут благоприятными для некоторых знаков зодиака.

Эксперт особо выделила представителей Стрельцов, Рыб и Козерогов. Звезды будут в ближайшее время благоволить именно им.

Стрельцы смогут заметно увеличить свои доходы благодаря поддержке близких и результативно проведенным переговорам.

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