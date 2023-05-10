Начнется черная полоса: Тамара Глоба назвала два знака зодиака, которых с 10 мая будут преследовать неудачи

Известный астролог Тамара Глоба, чьи предсказания сбывают в 90–95 процентах случаях, дала прогноз на предстоящие несколько дней мая.
Судя по расположениям небесных светил, они сложатся непросто для представителей двух знаков зодиака. Им предстоит быть особенно осторожными и внимательными, чтобы не наделать ошибок.
Тамара Глоба предрекла Близнецам проблемы с деньгами. Им придется войти в режим жесткой экономии. Есть риск поссориться с друзьями, так что нужно постараться не давать волю эмоциям.
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Хронически будет не везти Водолеям. У представителей этих знаков зодиака все будет валиться из рук.
Тамара Глоба дала им совет не откладывать важную и тяжелую работу на вечер.
По материалам «Русского радио»