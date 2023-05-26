Какие знаки зодиака вырастают технарями, а какие – гуманитариями

Овен

Овны от корней волос до кончиков ногтей – технари. Если в детстве отвести такого ребенка в кружок авиамоделирования, то с вероятностью 90% в будущем он станет конструктором пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Делать расчеты, чертежи, модели, а потом всё это собирать вручную – в крови у Овнов.

Телец

Тельцы прекрасно себя чувствуют в математических вычислениях. Они могут реализовать себя на преподавательском поприще, обучая молодые умы математике или физике.

Близнецы

Близнецы – одни из самых ярких ценителей красоты, поэтому им подходят такие профессии, как искусствовед, культуролог и т.д. Они прекрасно себя чувствуют и успешно реализуются, если могут окружить себя прекрасным.

Рак

Раки успешны, если связывают свою жизнь с IT. Из них получаются совершенно потрясающие разработчики программного обеспечения. Причем Ракам с одинаковой легкостью даются разработки, как игрового контента, так и сложных образовательных или защитных систем.

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Лев

Львы обычно вырастают гармоничными личностями с высокой самооценкой и собственным мнением, поэтому им легко дается журналистика. Они легко погружаются в атмосферу и дают свою оценку событиям. Правда, иногда Львы грешат предвзятостью.

Дева

Дева может показаться человеком с низким уровнем эмпатии, но это не так. Они чувствительны, но от природы не умеют говорить о своих чувствах. Пытаясь разобрать в себе, Девы часто осваивают профессию психолога, которая позволяет им решить собственные проблемы, а потом успешно разбираться с проблемами других людей.