Вызов или конфронтация: любовный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака

Овен

Сейчас самое время встать во весь рост, высоко поднять голову и по-настоящему последовать зову своего сердца. Сейчас, когда в вашей жизни происходит так много событий, очень важно выбрать из всех дорог ту самую, которая приведет вас к личному счастью.

Если вы уже состоите в паре, ваш партнер вполне может обвинить вас в том, что вы придерживаетесь философии «что мое - то мое, а что наше - то тоже мое». Будьте щедры со своей второй половинкой и помните, что важны не только ваши потребности.

Телец

Возможно, вы открыли в себе новый талант или ухватились за новую карьерную возможность. Это прекрасно, но вы слишком заняты своими личными проблемами и склонны на некоторое время упустить из виду любовные отношения.

Партнеру не хватает вашего внимания и попытки его заполучить оборачиваются пренебрежением с вашей стороны. Повышенное самомнение или чрезмерная гордость навредят вам в долгосрочной перспективе.

Близнецы

Прекрасный момент для того, чтобы сделать шаг вперед и открыться для общения с противоположным полом, если вы еще одиноки. Вы привлекаете поклонников, некоторые из которых могут проявить к вам романтический интерес и вообще, в этот период года вы наиболее заметны.

Укрепите слабые места и заделайте трещины и ваша уверенность в себе обеспечит вам успех в личной жизни. Не просто живите своей жизнью, делайте все, что делает ее подлинной и цельной.

Рак

Ваша чувственная сторона активизируется и вы найдете способ использовать это в своих интересах и придать пикантности вашим отношениям с близкими и дорогими людьми. Попробуйте выйти на новый уровень интимности с любимым человеком, покажите близкому другу или родственнику, что вы готовы к еще большему сближению. Профессиональные связи также вполне могут заиграть новыми красками от вашей открытости и доброжелательности.

Лев

Вызов или конфронтация сейчас точно не в ваших интересах. Это только усилит ненужный стресс и пренебрежение к более важным вопросам. Будьте честны, объективны, но непреклонны в серьезных разговорах со своей второй половинкой. Сейчас самое время переоценить то, что делает вас парой. Потребуется заново найти и озвучить ваши общие цели. Не избегайте сложных тем и не откладывайте решение проблем на потом.

Дева

Ваше обаяние усиливается, вы чувствуете потребность возбудить химию в отношениях с возлюбленным. Вы чувствуете близость с друзьями, которые так много для вас значат, вас греет чувство принадлежности и заботы. Вы ищете волнений, приключений и немедленной отдачи от любимого человека. Ваши цели окажутся легко достижимыми при ободряющей поддержке друзей и семьи.

Весы

Вы чувственны и приземлены в своих сексуальных желаниях. Либидо сильное, но контролируемое. Для вас наступает время взлета. Вы чувствуете положительную вибрацию в отношениях и других аспектах своей жизни.

Вы действительно много работали ради этих наград, так что полностью расслабьтесь и наслаждайтесь ими, вы заслужили все это.

Скорпион

Отношения, основанные на обязательствах, дают вам больше стабильности и если вы не состоите в них, то, возможно, чувствуете себя немного неуверенно. Отношения один на один сейчас становятся для вас все более важными.

Некоторые из вас возьмут свои вторые половинки в партнеры по бизнесу, многие привнесут больше работы в романтическое партнерство. Хотя карьерные вопросы особенно актуальны в этом месяце, будет полезно оставлять стресс в офисе и не приносить его домой.

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Стрелец

Не откладывайте жизнь на потом. Сейчас самое время использовать все свои ресурсы, чтобы пополнить копилку счастливых воспоминаний, особенно в сфере личной жизни. В этом месяце вас ожидает обмен сердечными чувствами и мыслями.

Для вас обоих важны сексуальные исследования и свобода, а также потребность в открытости. Одиноким Стрельцам звезды рекомендуют оглянуться по сторонам – скорей всего, ваша потенциальная вторая половинка уже ищет вашего внимания.

Козерог

Если в эти дни вы чувствуете себя настороженно и удрученно, не тратьте время на размышления о прошлом. Перенаправьте оставшиеся силы и сосредоточьтесь на уникальном опыте своей личной жизни и на том, что делает вас счастливыми. В конце месяца почувствуете восторг от нового романтического приключения или от времени, проведенного вместе с любимым человеком.

Водолей

Ваша личная жизнь принесет вам неожиданную радость, если вы уже состоите в паре. Что касается вступления в новые отношения, рекомендуется немного повременить с этой мыслью. Прежде чем отдать свое сердце, присмотритесь, каков этот особенный человек на самом деле, тем более что шансов будет предостаточно. Ситуация изменится, когда месяц перейдет во вторую половину.

Рыбы

Все будет развиваться очень гладко, большая часть ваших ожиданий оправдается. Однако вторая половина месяца требует осторожности, так как есть вероятность, что кто-то попытается просто пофлиртовать с вами, а вы расцените это как нечто более серьезное.

Тем из вас, кто состоит в отношениях на расстоянии, нужно будет найти способ встречаться чаще. Не принимайте поддержку партнера как должное.