Володина узрела счастливчика, на которого снизойдет благодать мира — горе и беды позади

Василиса Володина в Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знак зодиака, который заживет по-новому. Ему удастся переступить через горе и беды. Для этого знака зодиака наступят дни благоденствия.

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Определенное облегчение почувствуют Близнецы. Вот кому должно стать легче во всех смыслах. Многочисленные сюрпризы, которые жизнь доставала как из кармана последние пару лет, подошли к концу.