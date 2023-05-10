Володина узрела счастливчика, на которого снизойдет благодать мира — горе и беды позади

Василиса Володина в Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знак зодиака, который заживет по-новому. Ему удастся переступить через горе и беды. Для этого знака зодиака наступят дни благоденствия.
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Определенное облегчение почувствуют Близнецы. Вот кому должно стать легче во всех смыслах. Многочисленные сюрпризы, которые жизнь доставала как из кармана последние пару лет, подошли к концу.
«Уходит ощущение того, что вы вообще не понимаете происходящее. Меньше будет внезапных подвижек. Зато появится больше стабильности, четкости, ясности, понимания. А заодно и ваших личных возможностей», — добавила астролог.