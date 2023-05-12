Пять имен самых ревнивых мужчин: настоящие Отелло!

Как рассказала порталу Тeleprogramma.pro шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова, имена оказывают на нас влияние всю жизнь. Отчасти они определяют многие черты человеческого характера. Ревность является сильной эмоцией, которая чаще всего присуща людям с определенными именами. Будьте осторожнее с этими мужчинами: они отличаются темпераментным и подозрительным нравом!

Петр – строго следит за возлюбленной и страшен в гневе

В переводе с греческого Петр означает «камень», что во многом определяет характер мужчины. Обладатель этого имени является взрывной и темпераментной натурой. Петр отличается подозрительностью, мнительностью, обидчивостью и ревнивостью. Он всегда строго следит за тем, чтобы его возлюбленная не нарушала никаких приличий. Усмотрев малейший намек на предательство и тайный флирт, такой мужчина будет страшен в гневе. Подобным образом Петр ведет себя так потому, что его самого можно нередко уличить в неверности.

Игорь – выслеживает и проверяет: его лучше не злить!

«Воинственный» Игорь является настоящим ревнивцем. В отличие от Петра он не будет действовать открыто, решив прибегнуть к хитрости. Игорь может выслеживать любимую женщину, собирать «улики» и даже подговаривать своих друзей «приударить» за любимой, чтобы проверить ее. Планетой данного имени является воинственный Марс, который наделяет своего подопечного нелегким и очень мнительным нравом. Обычно Игорь оказывается тихим ревнивцем, но, если начнет подозревать женщину в измене, может дойти до предела и совершить много глупостей. Такого мужчину лучше не провоцировать.

Станислав – устраивает сцены и допросы

«Славный» Станислав является очень нервным и подозрительным избранником. Мужчина с таким именем отличается неуравновешенным и ревнивым характером. Он легко устроит сцену любимой женщине на публике, а потом и домашний допрос с пристрастием. Зачастую ревность Станислава становится маниакальной, и тогда он может ревновать вторую половинку даже к ее друзьям и родным. При таких серьезных запросах сам мужчина не отказывает себе в походах налево, поэтому постоянно видит в своей избраннице свои же слабости.

Виталий – боится потерять любимую

Виталий отличается собственническим и эгоистичным нравом с самого детства, ведь его именем управляет изменчивый Водолей. Взрослея, он остается верным своим принципам. Виталий убежден, что ревность и любовь являются равнозначными понятиями, поэтому оправдывает себя пылкими чувствами по отношению ко второй половинке.

Однако в глубине души мужчина с таким именем понимает, что по какой-то причине ему не хватает уверенности в себе. Виталий искренне переживает о том, что любимая может найти себе более достойную партию, поэтому терзает себя неприятными эмоциями. Пытаясь бороться с чувством ревности, Виталий неизменно проигрывает, понимая, что не может доверять возлюбленной.

Борис – контролирует каждый шаг

Вспыльчивый и нервный Борис прекрасно осознает, что является большим ревнивцем, о чем сразу же сообщает понравившейся женщине. Данным именем управляют планета Марс и зодиак Овна. Возлюбленной такого мужчины придется мириться с его подозрительным нравом и строго следить за своим поведением.

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Борис - эмоциональный и чувствительный человек, которому практически никогда не удается сдержать свои порывы. Такой мужчина может контролировать каждый шаг любимой и считать, сколько раз она улыбнулась официанту в кафе. Далеко не каждая женщина может выдержать его ревнивый нрав и любовь к публичным разборкам.

